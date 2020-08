La Sicilia ha firmato un’ordinanza per trasferire tutti i migranti altrove (Di domenica 23 agosto 2020) E per imporre il divieto di ingresso, transito e sosta dei migranti nel territorio Siciliano: ma ci sono dubbi sulla praticabilità del piano Leggi su ilpost

PennyDreadfull_ : RT @janavel7: 'Entro le 24 di domani i migranti fuori dalla Sicilia': #Musumeci ha firmato l'ordinanza. Mi piacerebbe vivere in un paese co… - Giorgio_Licitra : Si possono non condividere le idee politiche di Musumeci, che però è un galantuomo mai sfiorato da uno scandalo o d… - AnnaritaNinni : RT @janavel7: 'Entro le 24 di domani i migranti fuori dalla Sicilia': #Musumeci ha firmato l'ordinanza. Mi piacerebbe vivere in un paese co… - CGlonfoni : RT @janavel7: 'Entro le 24 di domani i migranti fuori dalla Sicilia': #Musumeci ha firmato l'ordinanza. Mi piacerebbe vivere in un paese co… - adrianobusolin : RT @GeMa7799: Immigrazione, la Sicilia strappa col governo. Ordinanza Musumeci: 'Basta sbarchi e ong, sgombero di hotspot e centri di accog… -