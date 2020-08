La scrivania per lavorare in piedi arriva in Italia (Di domenica 23 agosto 2020) La scrivania per lavorare in piedi arriva anche in Italia: si chiama standing desk umarel ed è stata ideata da tre ragazzi bolognesi Una scrivania per lavorare in piedi, migliorando la salute, la produttività in azienda e anche per evitare di sognare ogni ora la ‘pausa caffè’ per sgranchirsi le gambe. Durante una videochiamata in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

mikrokosmos_bt7 : @__bubbletae___ @lauderthanbomb7 L’ho fatto struccata e in pigiama haha vuoi vederlo? Mi sono alzata di corsa sul l… - offerteoggi : TedGem Climatizzatore Portatile, Mini Condizionatore Portatile Usb 4 in 1 Aria Condizionata, Umidificatore, Ventila… - LuciaLaVita1 : RT @oldpaolo: @davidealgebris Intanto i ciula del #M5S sono al governo e decidono mentre i CEO e altri con le rotelle sotto la loro scrivan… - WallyWallygator : Mi sembra di essere la USS Arizona. Decinaia di zanzarine mi si schiantano addosso per poi morire sulla scrivania.… - ANDREA57014779 : #libri sulla mia scrivania in attesa di essere iniziati (un bel melting pot, c’è qualcosa per tutti i gusti!): Rand… -

Ultime Notizie dalla rete : scrivania per La scrivania per lavorare in piedi arriva in Italia Corriere Nazionale Caserma Piacenza, nuovo comandante: un mese dopo ricucito lo strappo

A un mese esatto dal sequestro della caserma 'Levante' e dall'arresto di sei carabinieri accusati di pestaggi, arresti illegali, spaccio e tortura, il nuovo comandante provinciale di Piacenza, Paolo A ...

Flor mette il turbo: «Entro la fine dell’anno appalto Pediatria e progetto Policlinico»

Il dg dell’Azienda ospedaliera di Padova stringe i tempi per i due più importanti capitoli per il futuro della sanità provinciale PADOVA. L’orizzonte di fine mandato non c’entra, dice. Fatto sta che e ...

A un mese esatto dal sequestro della caserma 'Levante' e dall'arresto di sei carabinieri accusati di pestaggi, arresti illegali, spaccio e tortura, il nuovo comandante provinciale di Piacenza, Paolo A ...Il dg dell’Azienda ospedaliera di Padova stringe i tempi per i due più importanti capitoli per il futuro della sanità provinciale PADOVA. L’orizzonte di fine mandato non c’entra, dice. Fatto sta che e ...