La regina Elisabetta e Camilla, la guerra è finita (e lo dimostra questa foto) (Di domenica 23 agosto 2020) La guerra è finita. E stiamo parlando di quella tra la regina Elisabetta e Camilla (ex) Parker Bowles, ora moglie felice del futuro re Carlo. Per ultimo compleanno di Camilla, lo scorso 17 luglio, Sua Maestà le ha fatto gli auguri con questa foto che vede le due donne vicine, senza Carlo in mezzo. Perché se è vero che il loro rapporto è iniziato col piede sbagliato, la duchessa di Cornovaglia è uno dei pochi membri della royal family che non ha mai messo in imbarazzo Sua Maestà negli ultimi anni. E non è poco. Leggi su vanityfair

