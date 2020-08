La lucidità di Viñales che salta dalla moto (con i freni rotti) prima dello schianto | VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Il secondo weekend della motoGp in Austria è stato segnato da un altro grave incidente, per fortuna senza conseguenze. Ancora una volta a rischiare è stato il pilota della Yamaha Maverik Viñales, ma questa volta non per colpa del comportamento di altri piloti. La sua moto, infatti, ha avuto un problema ai freni ed è andata a schiantarsi a oltre 160 km/h contro le barriere protettive. La sua lucidità, quasi da stuntman, gli ha permesso di lanciarsi dalla moto in corsa prima dell’impatto. Qualche istante dopo, infatti, la sua Yamaha ha preso fuoco. LEGGI ANCHE > La buona stella che ha salvato la vita a Valentino Rossi in Austria VIDEO Le immagini mostrano la lucidità di Maverik Viñales che, ... Leggi su giornalettismo

MartyM_46 : Finalmente ce ne andiamo. Un altro weekend di paura. Un applauso al coraggio e alla lucidità di Vinales. Yamaha imbarazzante. - fa11en_rose : RT @_onlymyway_: Che lucidità #Vinales #AustrianGP - _onlymyway_ : Che lucidità #Vinales #AustrianGP - AEUAAJ : RT @LKinoshi: Nella mia vita vorrei avere un decimo della lucidità e dei coglioni di Maverik Vinales - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #AustrianGP, pazzesca lucidità di Maverick #Vinales: arrivato alla staccata a 310 km/h si lancia all’istante dalla moto… -

Ultime Notizie dalla rete : lucidità Viñales Le quattro donne di Chiara Buratti, un doppio sold out per Gio Evan La Repubblica