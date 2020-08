La Juventus fa i complimenti sui social al Bayern Monaco dopo la finale col Psg (Di domenica 23 agosto 2020) La Juventus si complimenta sportivamente con il Bayern Monaco dopo la vittoria dei tedeschi nella finale di Champions League contro il Psg di Neymar e Mbappé. La squadra bianconera ha voluto postare un tweet per congratularsi con i vincitori della coppa dalle grandi orecchie, così come successo con il Siviglia nella finale di Europa League contro l’Inter. Di seguito il messaggio della Juventus: “Congratulazioni al Bayern per la vittoria della Champions League”. Congratulazioni al @FCBayern per la vittoria della @ChampionsLeague 👏 — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfc) August ... Leggi su sportface

Sport_Mediaset : #EuropaLeague, #Inter ko in finale: la #Juve si vendica e fa i complimenti al #Siviglia. La società bianconera su T… - hiphiphurra_30 : Viviamo in un mondo dove si rinfaccia al Milan la cessione di Suso vincitore dell'Europa League e fanno i complimen… - FootballAndDre1 : @Inter @FCBayern @ChampionsLeague Complimenti alla Juventus per il suo primo triplete. Ah no, scusate. - sportface2016 : I complimenti della #Juventus - #PSGBayern - MarocchinoMimmo : I complimenti al Siviglia sono una caduta di stile. La Juventus avrebbe dovuto complimentarsi con l'Inter AHAAHAHAH… -