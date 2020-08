La Fiorentina blinda Castrovilli: idea rinnovo al 2025 (Di domenica 23 agosto 2020) La Fiorentina pensa al rinnovo di Gaetano Castrovilli: ipotesi fino al 2025 per il centrocampista viola La stagione di Gaetano Castrovilli non è passata inosservata, e ha attirato sul giovane talento gli occhi di varie big. La Fiorentina, però, non ha intenzione di cedere il centrocampista, tanto che starebbe pensando al rinnovo. Come spiega il Corriere dello Sport, l’idea del club viola è quella di far prolungare il giovane fino al 2025, con un ingaggio aumentato: il giovane prenderebbe due milioni più bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Daniele82529070 : La Fiorentina blinda Castrovilli: idea rinnovo al 2025 -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina blinda La Fiorentina si blinda con i magnifici sei LA NAZIONE La Fiorentina blinda Castrovilli: idea rinnovo al 2025

La stagione di Gaetano Castrovilli non è passata inosservata, e ha attirato sul giovane talento gli occhi di varie big. La Fiorentina, però, non ha intenzione di cedere il centrocampista, tanto che st ...

Mercato: Dzeko si avvicina alla Juve, la Roma su Milik. E la la Fiorentina punta Piatek

Sono i club della Capitale, quelli di Milano e Torino i più attivi - almeno nella Penisola - nella giornata in cui si chiude ufficialmente la stagione del calcio europeo per club con l'assegnazione de ...

La stagione di Gaetano Castrovilli non è passata inosservata, e ha attirato sul giovane talento gli occhi di varie big. La Fiorentina, però, non ha intenzione di cedere il centrocampista, tanto che st ...Sono i club della Capitale, quelli di Milano e Torino i più attivi - almeno nella Penisola - nella giornata in cui si chiude ufficialmente la stagione del calcio europeo per club con l'assegnazione de ...