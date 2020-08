La California devastata dalle fiamme, 400mila ettari di vegetazione bruciati (Di domenica 23 agosto 2020) Incendi devastanti ancora una volta in California: per il terzo anno consecutivo in questo periodo, le fiamme stanno devastando la regione dove si registra un caldo record, che tocca anche i 50 gradi. ... Leggi su tg.la7

LaStampa : La California devastata da seicento incendi, una tempesta di fulmini distrugge le foreste - PMastrolilli : La California devastata da seicento incendi, una tempesta di fulmini distrugge le foreste - Lucia05149332 : RT @LaStampa: La California devastata da seicento incendi, una tempesta di fulmini distrugge le foreste - orsina18 : La California devastata da seicento incendi, una tempesta di fulmini distrugge le foreste - La Stampa ....e contin… - PAsproni : RT @LaStampa: Sei morti e già centomila gli evacuati. Il governatore accusa Trump: ecco cosa fa il cambiamento climatico. -