Kobe Bryant, il ricordo della moglie Vanessa: "Auguri amore eterno" (Di domenica 23 agosto 2020) LOS ANGELES, Stati Uniti, - La moglie di Kobe Bryant , Vanessa, ha affidato a un post su Instagram gli Auguri al marito, che, scomparso lo scorso 26 gennaio insieme alla figlia Gigi, oggi avrebbe ... Leggi su corrieredellosport

