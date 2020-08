Kobe Bryant, il messaggio della moglie nel Vanessa: “Vorrei svegliarmi da quest’incubo, tanti auguri amore mio” (Di domenica 23 agosto 2020) Nel giorno del 42esimo compleanno del compianto Kobe Bryant, ex cestista scomparso pochi mesi in un incidente insieme alla figlia Gianna ed altre sette persone, la moglie Vanessa ha voluto dedicargli un lungo post su Instagram, davvero toccante. “Ti amo e mi manchi più di quanto io possa spiegare. Mi mancano i tuoi baci, i tuoi abbracci e il tuo sorriso. Vorrei potermi svegliare da quest’orribile incubo. Grazie per essere cresciuto insieme a me ed avermi insegnato ad essere forte. Ti sceglierei sempre in qualunque vita. Grazie per avermi dimostrato cos’è il vero amore, grazie di tutto. Tutti noi ti auguriamo un buon compleanno amore mio. Ti amerò ora, sempre e per sempre“. Questi alcuni dei punti salienti di ... Leggi su sportface

