Kary, travolta dagli insulti per aver indossato un abito tradizionale sardo: «Ho pianto, quanta ignoranza» – L’intervista (Di domenica 23 agosto 2020) C’è chi prevede la fine dell’Europa a causa dei neri, chi teme che i bianchi prima poi saranno costretti a un controesodo verso l’Africa e chi la accusa di aver mancato di rispetto ai costumi e alla tradizione sarda. insulti e frasi xenofobe, pubblicati su Facebook, che sono stati rivolti a Kary Khouma, 21enne cittadina italiana, nata e cresciuta ad Olbia (Sardegna), di origini senegalesi. La sua “colpa”? avere la pelle scura e aver posato con degli abiti tradizionali sardi. FACEBOOK In foto Kary Khouma, 21 anni «Ci sono rimasta male, ho pianto, è la prima volta che mi succedeva una cosa del genere. Non ho provato rabbia ma tanto dispiacere. Questa è gente ignorante, nemmeno razzista, non sono abituati al ... Leggi su open.online

