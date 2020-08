Kamala Harris: americana a tutti gli effetti e l’eleggibilità alla vice presidenza (Di lunedì 24 agosto 2020) “Questo editoriale è stato usato da alcuni come strumento per perpetuare il razzismo e la xenofobia.” “Chiediamo scusa”. Così la direzione della sezione editoriali di Newsweek dopo la pubblicazione di un recente articolo di John Eastman, il quale metteva in dubbio l'eleggibilità di Kamala Harris a vice presidente degli Stati Uniti perché i suoi genitori non sono nati in America. I direttori delle pagine degli editoriali della nota rivista americana, Josh Hammer e Nancy Cooper, hanno continuato a spiegare di non “avere anticipato” “la possibile strumentalizzazione” e la “distorsione” del contenuto dell'articolo. Ciononostante l'articolo rimane nel sito Internet della rivista preceduto però dalla nota contenente ... Leggi su ilfogliettone

di fronte a una sala praticamente vuota, ha una valenza storica, perché, con le sue origini afro-... l'ex first lady, senatrice, segretario di Stato e candidata 2016 alla Casa Bianca mescola l'ama

Lo scorso 11 agosto, Joe Biden ha ufficializzato la scelta della Harris come candidata alla vicepresidenza. La Senatrice della California è la prima asioamericana/afroamericana ad essere stata scelta

Lo scorso 11 agosto, Joe Biden ha ufficializzato la scelta della Harris come candidata alla vicepresidenza. La Senatrice della California è la prima asioamericana/afroamericana ad essere stata scelta