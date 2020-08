Juventus, ufficializzato lo staff di Pirlo per la stagione 2020/2021 (Di domenica 23 agosto 2020) La Juventus si prepara per la stagione 2020/2021 e ufficializza lo staff tecnico. Dopo l’annuncio di Andrea Pirlo nel ruolo di allenatore della prima squadra, ecco tutti i nomi che affiancheranno l’ex azzurro. Il vice di Pirlo sarà Igor Tudor, bandiera bianconera tra gli anni ’90 e 2000, con esperienze da allenatore in seconda della Nazionale Croata e tecnico di Hajduk Spalato, Paok Salonicco, Karabükspor, Galatasaray e Udinese. I collaboratori tecnici saranno invece Roberto Baronio (ex coach della Nazionale U19), Antonio Gagliardi (ex match Analyst della Nazionale A) e Paolo Bertelli, già alla Juventus dal 2011 al 2014, nel ruolo di Responsabile della Preparazione Atletica. Di seguito tutti i nomi dello ... Leggi su sportface

AVimciguerra8 : RT @EnricoTurcato: La #Juventus ha ufficializzato lo staff tecnico. Il vice di #Pirlo sarà Igor #Tudor. Baronio e Gagliardi i collaborato… - mitzvah_bar : RT @JuveVinciPerMe: Ufficializzato lo staff tecnico della prima squadra. Fonte - zazoomblog : Juventus ufficializzato lo staff di Pirlo: ci sono Tudor e Baronio - #Juventus #ufficializzato #staff - valebianconero1 : RT @JuveVinciPerMe: Ufficializzato lo staff tecnico della prima squadra. Fonte - JuveVinciPerMe : Ufficializzato lo staff tecnico della prima squadra. Fonte -