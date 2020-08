Juventus, ufficializzato lo staff di Pirlo: ci sono Tudor e Baronio (Di domenica 23 agosto 2020) Ci sono Tudor e Baronio (adesso è anche ufficiale) nello staff del nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo. Il primo è un ex bianconero – ma non ha mai giocato insieme a Pirlo – e il secondo è un ex compagno del neo tecnico della Vecchia Signora (hanno giocato insieme con la Reggina e l’Italia Under 21). Il club, attraverso un comunicato sul proprio sito, ha annunciato i collaboratori che andranno a comporre il nuovo staff. Questo l’elenco completo dello staff tecnico della prima squadra: Allenatore: Andrea Pirlo Vice Allenatore: Igor Tudor Collaboratore Tecnico: Roberto Baronio Collaboratore Tecnico: Antonio Gagliardi Resp. Prep. ... Leggi su calcioweb.eu

