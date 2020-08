Juventus, Ronaldo: matrimonio in vista con la sua Georgina? (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) Archiviata la stagione Cristiano Ronaldo si è ritagliano momenti di relax con la famiglia. Un post su Instagram della compagna Georgina Rodriguez fa pensare che il calciatore bianconero abbia fatto la proposta di matrimonio alla sua bella. Infatti, Georgina ha pubblicato una FOTO che ritrae la coppia, commentando “Sìììì” e usando l’emoticon di un fiore rosso. La coppia convolerà presto a nozze? View this post on Instagram YESSS 🌹 A post shared by Georgina Rodríguez (@Georginagio) on Aug 22, 2020 at 1:37pm PDT Leggi su sportface

tancredipalmeri : Confermato: la Juventus ha chiesto Benzema al Real Madrid su precisa richiesta di Cristiano Ronaldo. Proposti Dougl… - forumJuventus : CT: 'Raduno in vista per la Juventus del Maestro: lunedì si riparte. Pirlo non vorrebbe mai privarsi di Ronaldo e D… - TheSunFootball : Cristiano Ronaldo 'asks Juventus to sign Raul Jimenez' - OssamaOrio : RT @laligafrauds: Cristiano Ronaldo - Carrying Juventus - imahmuddd : RT @laligafrauds: Cristiano Ronaldo - Carrying Juventus -