Juventus, Raiola: “Pirlo una bella sorpresa. Bernardeschi? Valuteremo le opzioni” (Di domenica 23 agosto 2020) “Pirlo è una bella sorpresa. Se farà giocare la squadra come giocava lui, non ce ne sarà per nessuno, nemmeno per Guardiola“. Queste le dichiarazioni di Mino Raiola a proposito della scelta della Juventus di affidare ad Andrea Pirlo la panchina bianconera della prossima stagione. Poi su Bernardeschi, suo assistito: “Lui è consapevole di quello che è stato e quello che vuole fare. Ho parlato con lui in questo periodo ed è un ragazzo che ha capito che la sua carriera è appena iniziata, non finita. Alla Juventus ci può stare ma se ci saranno delle opzioni migliori le Valuteremo”. Infine su de Ligt: “Un ragazzo straordinario sia come persona che come atleta. Ha bisogno di tempo per tornare ... Leggi su sportface

CarloMartootchy : RT @antosalatino: Ufficiale il passaggio di procura di #Bernardeschi verso Mino #Raiola,confermato a @SkySport dallo stesso agente che glis… - sportface2016 : #Juventus, a tutto #Raiola: ecco cosa ha detto su #Pirlo, #Bernardeschi e #deLigt - mister_ricci : RT @antosalatino: Ufficiale il passaggio di procura di #Bernardeschi verso Mino #Raiola,confermato a @SkySport dallo stesso agente che glis… - antosalatino : Ufficiale il passaggio di procura di #Bernardeschi verso Mino #Raiola,confermato a @SkySport dallo stesso agente ch… - TheMattDP10 : [25 MILIONI PER LUI???] | LA JUVENTUS PUÓ CEDERLO E FARE PLUSVALENZA!!! ... -