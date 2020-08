Juventus, Pirlo lancia un appello alla Uefa: “Contro il razzismo si può fare di più” (Di domenica 23 agosto 2020) Andrea Pirlo lunedì inizierà ufficialmente la sua avventura sulla panchina bianconera. L'ex centrocampista è alla prima esperienza assoluta come allenatore e la prima sfida è tutt'altro che semplice.Pirlo alla Uefa: "FACCIAMO DI PIÙ CONTRO IL razzismo"caption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="300" Pirlo (twitter Juventus)/captionNel frattempo il neo tecnico ha voluto mandare un messaggio alla Uefa riguardo ad un tema delicato come quello del razzismo: "Possiamo fare di più contro il razzismo, può essere un traino per migliorare il sistema. Dobbiamo debellare questo problema, migliorandosi collettivamente e ... Leggi su itasportpress

