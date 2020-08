Juventus, il futuro di Dybala può dipendere da… Messi (Di domenica 23 agosto 2020) La Juventus deve risolvere la grana Paulo Dybala. L'attaccante sarebbe tra i giocatori il cui futuro è davvero incerto. La Joya è stufa di essere sul mercato e si sarebbe mossa per chiedere il rinnovo alle sue condizioni. Qualcosa, però, non funziona e tra le parti, per ora, c'è grande distanza. Ecco perché la pista sulla cessione sembra la più probabile.Dybala: il futuro dipende da... Messicaption id="attachment 993015" align="alignnone" width="765" Messi (getty images)/captionSecondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il destino di Paulo Dybala potrebbe essere legato a quello di Lionel Messi e del Barcellona. Da una parte le richieste elevate della Joya bianconera, dall'altra il ... Leggi su itasportpress

