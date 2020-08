Juventus, Andrea Pirlo: “Possiamo fare di più contro il razzismo” (Di domenica 23 agosto 2020) “Possiamo fare di più contro il razzismo, può essere un traino per migliorare il sistema. Dobbiamo debellare questo problema, migliorandosi collettivamente e come persona. Non è possibile nel 2020 avere ancora questi problemi. Stiamo cavalcando l’onda degli ultimi fatti, può essere un motivo di slancio per fare sempre di più”. Questo l’appello del nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo all’interno della campagna No Racism della UEFA. Un messaggio, quello del tecnico bianconero, che intende promuovere la lotta contro la discriminazione razziale. Leggi su sportface

