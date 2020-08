Jude Law testimonial per Sky WiFi: ecco lo spot girato tra Venezia, Milano e Genova (Di domenica 23 agosto 2020) É Jude Law l'attore scelto da Sky come testimonial per il nuovo servizio Sky WiFi e come protagonista dello spot girato tra Venezia, Milano e Genova. È Jude Law il testimonial di Sky WiFi: nello spot l'attore se ne va in giro per alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia spiegando a un ipotetico interlocutore l'importanza del creare connessioni invisibili. Lo scorso 16 giugno Sky ha lanciato il servizio in vera fibra in anteprima per gli abbonati Sky, e a distanza di circa due mesi dall'annuncio Sky WiFi ha trovato il suo testimonial, che è anche uno dei volti più amati della piattaforma. Nel video ... Leggi su movieplayer

