Italiano Rally - Successo di Crugnola al Rally Il Ciocco (Di domenica 23 agosto 2020) Andrea Crugnola e Pietro Ometto, su Citroen C3 R5, hanno vinto il 43 Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, seconda prova del Campionato Italiano Rally 2020. Seconda posizione assoluta per il duo Basso-Granai con la Volkswagen Polo R5 che si conferma leader del campionato dopo due round. Terza posizione per la Skoda Fabia R5 guidata dalla coppia bresciana Albertini-Fappani.Si ripete il duello. Gli stessi due equipaggi che avevano dato spettacolo nel Rally di Roma Capitale, lo scorso luglio, si sono confermati anche al Ciocco, mettendo in chiaro chi si giocherà il titolo nelle prossime quattro tappe che, da qui a novembre, determineranno la classifica di quest'anno. Mentre Crugnola è riuscito ... Leggi su quattroruote

