Isfoa Business Lunch: Salvatore Attanasio e il meglio della ‘grande Milano’ (Di domenica 23 agosto 2020) Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale – in collaborazione con Golf People Club Magazine, nell’ambito dell’esclusivo programma conviviale di relazioni professionali e personali – anno 2020 – realizza attraverso i propri laureati (circa 3.500 in oltre 20 anni di attività accademica ed istituzionale), una iniziativa senza pari, prima ed unica in Italia per il moderno modo di sviluppare opportunità aziendali: l’Isfoa Personal Business Lunch. Sotto l’elegante formula dell’ormai collaudata, esclusiva e riservata ‘colazione convivial professionale di affari’, ... Leggi su ladenuncia

zazoomblog : Isfoa Business Lunch: Salvatore Attansio e il meglio della ‘grande Milano’ - #Isfoa #Business #Lunch: #Salvatore -

Ultime Notizie dalla rete : Isfoa Business Isfoa Business Lunch | Salvatore Attanasio e il meglio della 'grande Milano' Zazoom Blog