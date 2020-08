Inter, Skriniar posta foto con Messi: lo scatto che fa sognare i nerazzurri (Di domenica 23 agosto 2020) La lunghissima stagione 2019/2020 è di fatto terminata con la finalissima della Champions League tra Bayern Monaco e Psg ed è già tempo di calciomercato. Con un nome che fa sognare: Lionel Messi. I rapporti tra l’argentino e il club blaugrana è ai minimi storici con i tifosi nerazzurri che sognano un clamoroso arrivo della Pulce argentina. Ad alimentare questa suggestione ci pensa Milan Skriniar che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto di un fotografo che ritrae il difensore slovacco che marca proprio Lionel Messi nel match di quest’anno proprio tra i nerazzurri e i blaugrana. Leggi su sportface

Sarà martedì il giorno della resa dei conti tra Antonio Conte e l’Inter. A rendere tale l’appuntamento in sede tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore è stato quest’ultimo, che da ormai un mese ...Sei anni dopo la storia sta per ripetersi. Antonio Conte strappa e viene chiamato Max Allegri per sistemare la falla lasciata dal tecnico salentino. La sensazione è quella di un deja-vù. Nel 2014 acca ...