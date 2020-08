Inter Miami, prima vittoria in MLS ed esultanza al tempo del Covid: Pizarro e la foto con la “tifosa”… (Di domenica 23 agosto 2020) Quale modo migliore se non festeggiare con i propri "tifosi" la prima vittoria del club? L'Inter Miami di David Beckham batte nella notte 3-2 l'Orlando City e si regala una storica prima volta nel suo stadio. Una doppietta di Carranza e il gol di Rodolfo Pizarro consegnano i primi tre punti alla società dell'ex Spice Boy. A non passare inosservata, però, è stata l'esultanza per il terzo gol, quello di fatto decisivo, condiviso, appunto, con i "fan"...Inter Miami: Pizarro gol vittoria e selfie con "tifosa"Protagonista Rodolfo Pizarro che dopo aver siglato il gol vittoria con un pregevole piattone destro è corso verso gli spalti dove ad ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Inter Miami, prima vittoria in MLS ed esultanza al tempo del Covid: Pizarro e la foto con la 'tifosa'... -… - FutebolStats1 : Como assistir Inter Miami x Orlando City Futebol AO VIVO – Major League Soccer MLS - SportsRoadhouse : Carranza scores twice, Inter Miami beats Orlando City 3-2 - Appvity : @goal go inter miami - Vladimir_ROMER : RT @ScoresFutbol: ???? #MLS #Jornada1 Inter Miami FC 3-2 Orlando City SC #RegularSeason -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Miami Inter Miami Vs Orlando City, MLS 23-08-2020: Il Pronostico La Notizia Sportiva Patti Scialfa in quarantena con Bruce Springsteen: «Non ha mai smesso di scrivere»

All’inizio degli anni ’90, Bruce Springsteen e Patti Scialfa si sono trasferiti a Los Angeles ritrovandosi come vicino di casa Bobby Roth, regista che ha lavorato a Miami Vice, Beverly Hills 90210 e A ...

David Beckham irriconoscibile: il nuovo look non passa inosservato

Ma attenzione, non è tutto come sembra. 45 anni, bello, ironico, imprenditore, ex calciatore, presidente dell’Inter Miami, papà e marito della modella britannica Victoria Beckham. E’ il sex symbol ...

All’inizio degli anni ’90, Bruce Springsteen e Patti Scialfa si sono trasferiti a Los Angeles ritrovandosi come vicino di casa Bobby Roth, regista che ha lavorato a Miami Vice, Beverly Hills 90210 e A ...Ma attenzione, non è tutto come sembra. 45 anni, bello, ironico, imprenditore, ex calciatore, presidente dell’Inter Miami, papà e marito della modella britannica Victoria Beckham. E’ il sex symbol ...