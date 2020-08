Inter, Lukaku: “Tornerò più forte per il club che amo da sempre” (Di domenica 23 agosto 2020) “Prima di tutto voglio ringraziarvi per quanto avete fatto per me e la mia famiglia. In questa stagione siamo cresciuti come squadra e per me è stato un onore poter rappresentare un club che ho amato da quando ero bambino. Sì, quanto successo in finale mi ha fatto arrabbiare ma sono pronto a rialzarmi. Come molti di voi sanno, non ho mai avuto un c****di facile nella vita e questa esperienza mi renderà più forte“. Romelu Lukaku rompe il silenzio e affida ai suoi profili social le sensazioni legate alla sconfitta dell’Inter in finale di Europa League contro il Siviglia per 3-2. Decisiva ai fini del ko una sua deviazione sulla rovesciata di Diego Carlos. Ma l’ex Manchester United è intenzionato a voltare pagina: “Una cosa è certa – ha aggiunto ... Leggi su sportface

