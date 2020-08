Inter, Lukaku torna a parlare dopo la finale: “sono incazzato, ma non siamo morti” (Di domenica 23 agosto 2020) Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo la sconfitta subita dall’Inter in finale di Europa League contro il Siviglia, un ko arrivato in seguito al suo autogol decisivo per il 3-2 finale. Lars BaronL’attaccante belga ha voluto esprimere il proprio pensiero a mente fredda sui social, chiarendo alcuni punti: “quest’anno siamo cresciuti molto come squadra ed è un onore rappresentare un club che ho amato sin da quando ero bambino. Sì, quello che è successo in finale mi ha fatto incazzare, ma reagirò. Una cosa sicura è che l’Inter non è morta e quest’esperienza ci renderà migliori come squadra. C’è unione e stiamo andando nella giusta direzione. Ai tifosi ... Leggi su sportfair

