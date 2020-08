Inter, i tifosi vicini a Lukaku: virale l’hashtag #WeLoveYouRom (Di domenica 23 agosto 2020) Un hashtag per mostrare la vicinanza a Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter e sfortunato protagonista per una deviazione nella propria porta in finale di Europa League contro il Siviglia. Questa l’iniziativa dei tifosi dell’Inter che sono riusciti a mandare in tendenza l’hashtag #WeLoveYouRom, cioè “Ti amiamo Romelu“. Dopo il ko, Lukaku, che ha anche disertato la cerimonia di premiazione, si è chiuso in un silenzio social. Da qui la decisione della tifoseria nerazzurra di mostrare la vicinanza all’attaccante belga, autore di 34 gol stagionali. E l’hashtag da stamattina è primo in tendenza. Leggi su sportface

