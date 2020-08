Inter, con Conte frattura insanabile: i motivi dell'addio. Due nomi per sostituirlo (Di domenica 23 agosto 2020) Entro la fine del mese, la questione relativa ad Antonio Conte sarà risolta, in un modo o nell’altro, e l'Inter conoscerà il suo allenatore. Leggi su tuttonapoli

FBiasin : Perdere una finale fa male. Perderla dopo la stagione più incredibile della storia del calcio fa ancora più male.… - Inter : ?? | KICK OFF Calcio d'inizio della #UELfinal FORZA RAGAZZI, #FORZAINTER, siamo tutti lì con voi!!! ????????… - tancredipalmeri : Antonio Conte a beIN Sports alla domanda sull’incontro sul suo futuro: “Sono stato molto orgoglioso di essere stato… - cosimofcj : RT @aafriendzoni: @cosimofcj Shshsjsjsj pensa il bollettino con 'Pazza Inter' in sottofondo e lui che per ogni morto urlo GODOOOOOOO e fa i… - Simone11811843 : @PeppinInter non condivido la scelta di allegri tanto vale tenere Conte visto che è sotto contratto... altrimenti l… -