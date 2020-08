Innovazione digitale, rete Ue: via al bando per l’istituzione del polo italiano (Di domenica 23 agosto 2020) Pubblicato il bando che dà avvio alla procedura di preselezione nazionale per l’istituzione della rete europea di poli europei di Innovazione digitale, prevista dal programma Digital Europe 2021-2027. Domande a partire dal 10 settembre 2020. La rete Ue di poli di Innovazione digitale Nel contesto del programma Europa digitale, a sostegno della trasformazione digitale delle società e delle economie europee, è prevista la costruzione di una rete europea di poli di Innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) cui sarà affidato il compito di assicurare la transizione digitale dell’industria, con particolare ... Leggi su ildenaro

riotta : Oggi e domani lodi sperticate al discorso su innovazione ricerca digitale crescita di Mario #Draghi #meeting20 . Do… - PaolaPisano_Min : La #digitalizzazione è una priorità per il Governo. E' stata lanciata la selezione per il 'Programma Europa Digital… - fili_oro : @myDrMask Penso sia stata sviluppata da Arsenàl (un consorzio composto da aziende sanitarie, ospedaliere e Azienda… - mfpellegrini : Lavoro del futuro: le 10 professioni che 10 anni fa nessuno avrebbe immaginato #futureofwork #future #futuro… - stefanonweb : RT @PaolaPisano_Min: La #digitalizzazione è una priorità per il Governo. E' stata lanciata la selezione per il 'Programma Europa Digitale',… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione digitale Innovazione digitale, rete Ue: via al bando per l'istituzione del polo italiano Il Denaro Innovazione digitale, rete Ue: via al bando per l’istituzione del polo italiano

Pubblicato il bando che dà avvio alla procedura di preselezione nazionale per l’istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale, prevista dal programma Digital Europe 2021-2027.

Robotica educativa, cyber security e azienda 4.0: Terni Digital Week rilancia

L’Associazione Terni Digital festeggia un anno dalla sua nascita e lancia la prossima edizione della Terni Digital Week, in programma dal 23 al 27 Settembre 2020. Si tratta della seconda edizione, dop ...

Pubblicato il bando che dà avvio alla procedura di preselezione nazionale per l’istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale, prevista dal programma Digital Europe 2021-2027.L’Associazione Terni Digital festeggia un anno dalla sua nascita e lancia la prossima edizione della Terni Digital Week, in programma dal 23 al 27 Settembre 2020. Si tratta della seconda edizione, dop ...