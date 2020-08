Infortunio Marquez, Marc sincero: “questa volta il Dottor Mir ha sbagliato, ma…” (Di domenica 23 agosto 2020) Nella giornata di ieri la Honda ha comunicato che Marc Marquez sarà costretto a stare lontano dalle piste ancora a lungo: un errore medico è costato caro allo spagnolo, tornato troppo presto in pista dopo l’intervento. Mirco Lazzari gp/Getty Images“Chiaramente dal punto di vista del morale non sono certo nel mio miglior momento. Mi piacerebbe essere in pista e quando vedo gli altri correre e fare le prove quando invece sono costretto a guardarli in televisione diventa strano essere in questa situazione dopo aver fatto 8 anni senza aver saltato una gara. Ora è il momento di aver pazienza e rispettare il corpo. Dopo la prima operazione ho seguito le raccomandazioni dei medici che mi avevano detto di poter salire in moto. Mi avevano detto che la placca non avrebbe ceduto e si sono sbagliati. Continuerò a ... Leggi su sportfair

