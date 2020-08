Infortunio Marquez – Errori e ripensamenti, Alzamora sincero: “è successo qualcosa che non era previsto dai medici” (Di domenica 23 agosto 2020) Marc Marquez non tornerà presto in pista: ieri la Honda ha comunicato che il campione del mondo in carica di MotoGp dovrà restare ancora a riposo a causa dell’Infortunio riportato qualche settimana fa che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn’operazione che sta facendo un po’ discutere, poichè secondo alcuni l’Infortunio poteva essere trattato in maniera differente: “ora è più tranquillo. Sta bene, è sereno, come ha spiegato Puig dopo quello che è successo è normale che venissero valutate altre opinioni per non sbagliare ancora. Ora c’è una linea, Marc sa che passi deve seguire per tornare al 100% della forma”, queste le parole di Alzamora ai ... Leggi su sportfair

