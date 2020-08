Infortunio Boateng: le condizioni del difensore del Bayern Monaco (Di domenica 23 agosto 2020) Infortunio Boateng: il difensore del Bayern Monaco ha abbandonato la finale di Champions League contro il PSG Jerome Boateng ha dovuto abbandonare anzitempo la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a causa di un problema muscolare. Al 25′ del primo tempo della sfida dell’Estadio da Luz il difensore del Bayern Monaco ha lasciato il posto a Niklas Sule. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Psg-Bayern, probabili formazioni finale di Champions: dubbio Verratti, Perisic ancora titolare

Tutto in una notte. Psg e Bayern Monaco si giocano la Champions League alle ore 21 in gara secca e a porte chiuse all'Estadio Da Luz (con diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky). Per i campioni di ...

