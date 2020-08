Incendio doloso a Valle Caia: si indaga scoprire legami con il rogo dello scorso anno (Di domenica 23 agosto 2020) Presunti legami con il rogo dello scorso anno. E’ in questo senso che stanno andando le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal Capitano Giulio Pisani, per scoprire cosa ci sia dietro lo spaventoso Incendio avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 agosto a Valle Caia, ad Ardea, in un deposito di gomme. Ad andare a fuoco, quella notte, 6 depositi di pneumatici, con carcasse d’auto parcheggiate nelle vicinanze: le operazioni di spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono durate giorni. Adesso i militari, appurata la matrice dolosa dell’Incendio, devono fare chiarezza sulle motivazioni e sull’eventuale legame con il rogo scoppiato la notte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Incendio doloso a Valle Caia: si indaga scoprire legami con il rogo dello scorso anno - romasulweb : Incendio deposito di pneumatici, per la polizia locale il rogo è doloso: indagini in corso - paolorm2012 : Incendio deposito di pneumatici, per la polizia locale il rogo è doloso: indagini in corso - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Pratica di Mare, un altro devastante incendio (doloso): strada chiusa - CorriereCitta : Pratica di Mare, un altro devastante incendio (doloso): strada chiusa -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio doloso Incendio doloso nei pressi del distributore, individuato l'autore h24 notizie Incendi, inferno fra Flaminia e Salaria L’ombra del dolo sul sabato di fuoco

Un fronte di dieci chilometri, dalla Flaminia alla Salaria. Le campagne oltre il Raccordo anulare in fiamme per ore, con una nuvola di fumo visibile da lontano, anche dal centro. Un sabato di fuoco, c ...

Incendi a Roma, dai cassonetti alle sterpaglie in fiamme: Raggi organizza task force anti roghi

Una task force per individuare le aree più colpite dagli incendi a Roma, che siano roghi di cassonetti, di sterpaglie o alle auto in sosta. La sindaca Virginia Raggi ha fatto sapere, con un posto, che ...

Un fronte di dieci chilometri, dalla Flaminia alla Salaria. Le campagne oltre il Raccordo anulare in fiamme per ore, con una nuvola di fumo visibile da lontano, anche dal centro. Un sabato di fuoco, c ...Una task force per individuare le aree più colpite dagli incendi a Roma, che siano roghi di cassonetti, di sterpaglie o alle auto in sosta. La sindaca Virginia Raggi ha fatto sapere, con un posto, che ...