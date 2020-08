Incendi in California: sotto assedio il 10% del vino mondiale (Di domenica 23 agosto 2020) sotto assedio degli Incendi in California ci sono anche i pregiati vigneti della Napa Valley e di Sonoma County in piena vendemmia con vigneti e cantine danneggiati ed evacuati nonostante si trovino in piena raccolta: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla dichiarazione di disastro nazionale del presidente Usa Donald Trump per i roghi devastanti che hanno colpito la California dove si è sviluppata la produzione di vino degli Stati Uniti che ha raggiunto quasi il 10% del totale mondiale. Il risultato – sottolinea la Coldiretti – di una crescita vorticosa delle coltivazioni che hanno consentito agli Usa di diventare il quarto produttore di vino a livello globale dopo Italia, ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : California, in 7 giorni distrutti 400.000 ettari dagli incendi #ANSA - fattoquotidiano : Incendi in California, bruciati oltre 400mila ettari. Trump proclama il disastro naturale. Atteso nuovo peggioramen… - RaiNews : National Weather Service: In una sola settimana due fronti di incendi fuori controllo in California hanno distrutto… - Luca_15_5 : RT @AntoninoGiaimo1: Assistiamo ormai in diretta alla lenta agonia del pianeta, dopo i paurosi incendi della foresta amazzonica, delle fore… - AminelliVr : RT @ilpost: Donald Trump ha dichiarato lo stato di calamità naturale per gli incendi in California -