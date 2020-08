Incendi in California, bruciati oltre 400mila ettari. Trump proclama il disastro naturale. Atteso nuovo peggioramento del meteo (Di domenica 23 agosto 2020) oltre 400mila ettari di terreni bruciati, almeno cinque morti, centinaia di abitazioni distrutte e migliaia di sfollati: non si fermano gli Incendi in California. Il presidente Donald Trump ha firmato la proclamazione di disastro naturale, provvedimento che consente di attingere ai fondi federali per intervenire nell’area colpita. Il fuoco ha colpito sette contee, alcune note per i vigneti: Lake, Napa, San Mateo, Santa Cruz, Solano, Sonoma e Yolo. oltre 12mila pompieri sono al lavoro per spegnere i 560 Incendi ancora in corso. “Siamo nel pieno della battaglia”, ha detto il capo dei vigili del fuoco Californiani, Thom Porter, all’agenzia Ap. ... Leggi su ilfattoquotidiano

