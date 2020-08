In Spagna arrestati due italiani con l'accusa di aver drogato e stuprato due ragazze (Di domenica 23 agosto 2020) La polizia catalana (i Mossos d’Esquadra) ha arrestato due turisti italiani di 23 anni con l’accusa di presunti abusi sessuali ai danni di due ragazze che avrebbero precedentemente drogato a Barcellona. A quanto si legge oggi sul sito di La Vanguardia, i fatti risalgono al 16 agosto scorso e i due sono stati arrestati giovedì scorso. Secondo la ricostruzione, le due ragazze erano con un gruppo di amiche in un locale a Sant Adrià de Besòs, quando hanno cominciato a parlare con i ragazzi che sedevano in un tavolo accanto.Il giornale catalano spiega ancora che il giorno dopo le due ragazze si sono risvegliate nella loro casa in uno stato confusionale e di stordimento. Nel tentativo di ricostruire quello che era successo la notte precedente, ... Leggi su huffingtonpost

