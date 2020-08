In 24 ore 1210 i positivi: "Molti turisti di ritorno" (Di domenica 23 agosto 2020) Valentina Dardari In Lombardia 239 contagi e 4 decessi. Nel Lazio 184 in più e 1 morto, il 60% sono link di rientro Aumentano ancora i positivi, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 1.210, Molti dei quali sono turisti che rientrano nelle loro regioni. I decessi di oggi sono 7. Il totale delle persone che hanno contratto il virus, a oggi ha raggiunto quota 259.345, con un incremento di 1.210 casi da ieri. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un aumento di 935 soggetti rispetto a ieri, sabato 22 agosto. Tra coloro che sono al momento positivi, sono 69 (+5) le persone in cura presso le terapie intensive, 971 quelle ricoverate con sintomi, e 17.398 quelle in isolamento asintomatiche o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 7 ... Leggi su ilgiornale

