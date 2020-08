“In 2.500 assembrati senza controllo: io, bergamasco, su quel traghetto dalla Sardegna ho avuto paura” (Di domenica 23 agosto 2020) Paura per gli assembramenti su quel traghetto di ritorno dalla Sardegna Luca e sua madre vengono da Bergamo, il 14 agosto scorso hanno preso un traghetto da Livorno a Olbia per trascorrere una settimana in vacanza in Sardegna, a Sant’Antioco. Volevano riposarsi, cercare di rilassarsi, svagarsi e non pensare a quel tremendo 20 marzo, quando suo padre ha perso la vita dopo un mese alle prese con il Covid, di cui è stata una delle prime vittime nella città italiana più devastata dal contagio. E invece, racconta Luca a TPI, il viaggio di ritorno dalla Sardegna si è trasformato in un incubo, che ha lasciato loro sconvolti e increduli dopo mesi alle prese con le conseguenze del virus. Su quel ... Leggi su tpi

