Imaginaction: il Festival del videoclip premia Checco Zalone (Di domenica 23 agosto 2020) A Forlì, il 27, 28 e 29 agosto va in scena Imaginaction, il Festival Internazionale del videoclip.Tra le sorprese annunciate dall'organizzatore Daimon Film e dal direttore artistico Stefano Salvati c'è Checco Zalone riceverà lo Special Award "videoclip e Sociale".per i videoclip Immigrato e L'immunità di gregge, un mix tra la comicità intelligente e il messaggio sociale. Una buona notizia anche per i fan degli 883: il loro film cult Jolly Blu, diretto da Stefano Salvati e sceneggiato insieme a Carlo Lucarelli, mai pubblicato in dvd e reclamato da tutti i fan della band, è stato restaurato e verrà proiettato in altissima definizione sullo schermo gigante del Festival. Le immagini del film che nel 1999 ... Leggi su panorama

