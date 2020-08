Ilary e Totti furiosi dopo le foto in bikini della figlia Chanel su Gente: le parole della coppia (Di domenica 23 agosto 2020) Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rotto il silenzio sulle foto in bikini della figlia Chanel apparse sull’ultimo numero del settimanale Gente. foto che hanno scatenato la polemica per via dell’età della ragazzina, che ha appena 13 anni. Nella cover della rivista gli occhi della giovane Totti sono stati pixellati per rispetto della privacy e … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ninetiesbish : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. - oltremareee : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. - toromerda4L : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. - panelelasalame : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. - xmestessax : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. -