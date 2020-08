Ilary Blasi furiosa per la foto di Chanel in copertina: 'Il lato B di mia figlia minorenne, ringrazio per la sensibilità dimostrata...' (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo qualche giorno di silenzio, arriva una prima presa di posizione ufficiale da parte di , in merito alla foto della figlia, Chanel Totti , finita in prima pagina sul settimanale Gente. La 13enne ... Leggi su leggo

SirDistruggere : Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - Schizzetta74 : @GiusCandela Il giornale ha fatto una porcata e Ilary Blasi e Totti hanno più che ragione. Leggere alcuni commenti… - riky_76 : RT @SirDistruggere: Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - digimaw : RT @classicalball85: Contentissima che Ilary Blasi abbia svergognato pubblicamente la direttrice di Gente Monica Mosca, è da tempo che ho n… - occhio_notizie : Sia #Totti che la Blasi hanno pubblicato sulle loro Instagram Stories la copertina in questione, accuratamente cens… -

Dopo tre giorni, torna a infiammarsi la polemica per la copertina di "Gente", la rivista diretta da Monica Mosca. Il settimanale ha dedicato la prima pagina a Chanel, la figlia di Ilary Blasi e France ...

Totti replica a "Gente": «Grazie per aver pubblicato il lato B di mia figlia...»

Il giorno dopo la replica di Totti, contro la rivista di :gossip, "Gente", per aver pubblicato una foto della figlia, che in spiaggia esibiva un costume "scoperto". Ricordiamo ...

