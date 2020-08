Ilary Blasi furiosa con il settimanale Gente per il lato b della figlia in copertina (Di domenica 23 agosto 2020) Ilary Blasi furiosa con la direttrice del settimanale Gente, la showgirl si sfoga su Instagram per difendere la reputazione della figlia tredicenne. Poco più di un’ora fa Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram due storie furiose contro la direttrice del settimanale italiano Gente, Monica Mosca. Colpa della donna sarebbe quella di aver permesso la pubblicazione … Leggi su viagginews

SirDistruggere : Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - Hanahaki_tweets : RT @GiusCandela: Ilary Blasi contro Monica Mosca, direttore di Gente, per l'imbarazzante copertina dedicata alla figlia Chanel. #gente #tot… - AleIozzolo : RT @GiusCandela: Ilary Blasi contro Monica Mosca, direttore di Gente, per l'imbarazzante copertina dedicata alla figlia Chanel. #gente #tot… - alescan86 : RT @SirDistruggere: Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - nove__primavere : ma dov'è la coerenza di trash italiano che pubblica la storia di Ilary Blasi in cui critica la copertina di Gente p… -