Ilary Blasi e Totti: la furia di genitori per la foto della figlia in costume (Di domenica 23 agosto 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno gradito vedere la propria figlia 13enne sulla copertina della rivista Gente, entrambi, con poche righe, hanno messo in chiaro che quanto accaduto non fosse stato in precedenza concordato (come insinuato da alcuni utenti sui social) e che tantomeno fosse gradito. Una vicenda, quella della foto di Chanel Totti, che ha fatto infuriare i più, sconcertati dalla facilità con la quale il corpo di una 13enne, perché figlia di genitori famosi, possa essere usato per vendere qualche copia in più. Totti e Ilary Blasi contro Gente Ed è proprio di volgare strumentalizzazione ... Leggi su thesocialpost

SirDistruggere : Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - Mario52338411 : RT @GiusCandela: Ilary Blasi contro Monica Mosca, direttore di Gente, per l'imbarazzante copertina dedicata alla figlia Chanel. #gente #tot… - stefi3007 : RT @nove__primavere: ma dov'è la coerenza di trash italiano che pubblica la storia di Ilary Blasi in cui critica la copertina di Gente perc… - camila_healing : RT @realrosydc: Anche oggi Ilary Blasi zittisce con eleganza. Giornalisti poracci. #chaneltotti - CARLA44377233 : Saranno anche Francesco Totti e Ilary Blasi ma sono completamente USCITI DI SENNO -

