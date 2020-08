Ilaria D’Amico lascia Sky Sport: si commuove all’ultima diretta (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Ilaria D’Amico lascia Sky Sport dopo la finale tra Psg e Bayern Monaco. Come già annunciato negli scorsi giorni, la nota conduttrice non proseguirà su Sky e nel corso degli ultimi minuti di diretta tv si è commossa tra gli applausi: “Quello ci ha sempre contraddistinto è la continuità – ha detto la D’Amico -. Non abbiamo mai lasciato dei vuoti: sono stati anni incredibili, con tante valigie da riempire. Abbiamo raggiunto grandi traguardi assieme. Non mi sono mai sentita da sola. Su Sky Sport la filosofia è il merito, non abbiamo mai perso la passione. Io mi sono emozionata ogni minuto di diretta. lasciatemi ringraziare tutti, da Federico Ferri, passando per i vari compagni di viaggio, tra ... Leggi su sportface

toMMilanello : .@SkySport saluta Ilaria d’Amico dopo 17 lunghi anni alla guida dei principali programmi sportivi. - franerazzurra60 : Adesso che se ne va, Ilaria D'Amico ricorda ai suoi colleghi di non essere dei reggi-microfoni durante le intervist… - zynedo : Ultima puntata di Ilaria D’Amico a Sky Sport. Ha (hanno) cambiato il modo di raccontare il calcio è lo sport in tv… - ParticipioPart : RT @antonio_gaito: Ilaria D’Amico allo studio: “Chi ha giocato contro #Orsato?” Poi a Del Piero in collegamento: “Hai giocato con Orsato?”… - swifttselena : Ilaria D’Amico è sempre stata molto professionale e preparata. Ha sdoganato la presenza femminile nel mondo del cal… -

