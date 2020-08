Il terrorismo sul Coronavirus: “In Sicilia situazione fuori controllo, tanti giovani in terapia intensiva”, ma è tutto falso e la Regione querela sito allarmistico (Di domenica 23 agosto 2020) Che sul Coronavirus vi sia eccessiva disinformazione e dannoso allarmismo, è un dato di fatto. Sminuire il pericolo è sicuramente controproducente, ma terrorizzare gli italiani con titoli allarmistici è il modo più errato per indirizzare verso comportamenti corretti e incentivare il rispetto delle regole. “In Sicilia situazione Covid fuori controllo”, così un giornale online – il meteo.it – ha titolato un articolo sulla situazione contagi in Sicilia. Ma è tutto falso e il giornale si è beccato una denuncia da parte dell’assessore alla Sanità della Regione Siciliana. Ruggero Razza non ci sta perché non ... Leggi su meteoweb.eu

AMorelliMilano : Ma basta! I giornali in questi ultimi giorni continuano a rilanciare notizie sul #COVID19, che poi spesso vengono s… - ricpuglisi : Se pensate che il terrorismo mediatico sul #Covid19 abbia solo benefici e nessun costo, potremmo riparlarne con un… - ricpuglisi : Secondo te i media italiani fanno terrorismo eccessivo sul #COVID19? - robiratta : RT @ricpuglisi: Se pensate che il terrorismo mediatico sul #Covid19 abbia solo benefici e nessun costo, potremmo riparlarne con un calo del… - Elisabe94838092 : RT @ricpuglisi: Se pensate che il terrorismo mediatico sul #Covid19 abbia solo benefici e nessun costo, potremmo riparlarne con un calo del… -

Ultime Notizie dalla rete : terrorismo sul Non dimenticare le vittime del terrorismo anche in questo tempo di pandemia Vatican News L’Onu accenda un faro sui crimini in Iran nel 1988. L’appello dell’amb. Terzi

formiche, 22 Agosto – Le sanzioni Usa per l’assassinio dell’ambasciatore Rajavi siano un’occasione per infrangere un dilagante silenzio: l’Onu deve lanciare un’indagine indipendente su uno dei più orr ...

Quell'altra verità sui contagi. "Nuovo" virus: ecco le prove

Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è tornato a parlare sulla sua pagina Facebook della mutazione del virus. Nell'ultimo post ...

formiche, 22 Agosto – Le sanzioni Usa per l’assassinio dell’ambasciatore Rajavi siano un’occasione per infrangere un dilagante silenzio: l’Onu deve lanciare un’indagine indipendente su uno dei più orr ...Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è tornato a parlare sulla sua pagina Facebook della mutazione del virus. Nell'ultimo post ...