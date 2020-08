Il superbonus 110 a rischio se ci sono uffici nel palazzo (Di domenica 23 agosto 2020) Usare il superbonus 110% in un condominio in cui sono presenti troppi uffici potrebbe essere complicato. Una circolare interpretativa emanata dall’Agenzia delle Entrate per fornire indicazioni operative sul bonus spiega infatti che c’è una distinzione tra edifici «a prevalente destinazione residenziale» e no. Nel primo caso i condomini hanno unità immobiliari destinate a residenza in percentuale superiore al 50%. Se accade il contrario, ovvero se gli uffici superano il numero degli appartamenti l’edificio non è più da ritenersi residenziale. Cosa succede in questo caso se si vuole accedere a Ecobonus e sismabonus? Come funziona il superbonus per i lavori in casa (Libero, 9 maggio 2020)Secondo quanto riportato nella circolare ... Leggi su nextquotidiano

mauerbi : RT @SforzaFogliani: La Gazzetta Ufficiale con il D.L. superbonus 110% per pochi grammi fallisce l'obiettivo del chilo (980 grammi). Complic… - ctoniarch : RT @SforzaFogliani: La Gazzetta Ufficiale con il D.L. superbonus 110% per pochi grammi fallisce l'obiettivo del chilo (980 grammi). Complic… - villacalendasco : RT @SforzaFogliani: La Gazzetta Ufficiale con il D.L. superbonus 110% per pochi grammi fallisce l'obiettivo del chilo (980 grammi). Complic… - Notiziedi_it : Superbonus 110%, ecco quando bisogna fare i lavori - infoiteconomia : Quali sono i lavori che rientrano nel superbonus 110%? -