Il suicidio di Viviana Parisi e il mistero dell’ora della morte di Gioele (Di domenica 23 agosto 2020) Per la polizia scientifica la fine di Viviana Parisi è chiara: si è trattato di suicidio. La dj si è buttata dal traliccio vicino al quale è stato trovato il suo cadavere. E il primo indizio lo aveva fornito il medico legale Elvira Ventura: «Il corpo si è decomposto dove lo abbiamo rinvenuto». Ma cosa è successo a Gioele? Il suicidio di Viviana Parisi e il mistero dell’ora della morte di Gioele Come spiega Repubblica, le prime valutazioni dei poliziotti della Scientifica offrono anche una risposta al perché una scarpa di Viviana fosse a poca distanza: sarebbe saltata via nel momento dell’impatto ... Leggi su nextquotidiano

infoitinterno : Viviana Parisi: suicidio è l’ipotesi più probabile - ilsecoloxix : “Viviana si è lanciata dal traliccio”, avanza l’ipotesi di suicidio per la dj. Il piccolo Gioele forse aggredito da… - infoitinterno : Viviana aveva tentato il suicidio a giugno. Il giallo dei certificati medici in macchina - infoitinterno : Viviana Parisi, prime conferme sul suicidio: secondo la scientifica si è lanciata dal traliccio - infoitinterno : “Viviana si è lanciata dal traliccio”, avanza l’ipotesi di suicidio per la dj. Il piccolo Gioele forse aggredito da… -