Il sindaco di Castel di Sangro: “Siamo al sold out. Ieri blackout per il troppo assorbimento di corrente” (Di domenica 23 agosto 2020) A Castel di Sangro è tutto pronto per accogliere il ritiro del Napoli (sul quale abbiamo già espresso le nostre perplessità). Un lancio dell’agenzia Ansa racconta che trovare un posto libero nel comprensorio è un’impresa. I tifosi partenopei hanno preso d’assalto il paese e le zone limitrofe in vista dell’arrivo del Napoli, domani. Il sindaco, Angelo Caruso, dichiara: “Luglio e agosto li abbiamo con il tutto esaurito. Conti alla mano con questi due mesi recuperiamo quanto perso nei mesi scorsi. Oggi siamo al sold out, e basti pensare che Ieri in paese abbiamo avuto un blackout per il troppo assorbimento di corrente”. L'articolo Il sindaco di ... Leggi su ilnapolista

Il sindaco di Castel Di Sangro risponde alle polemiche: “Un milione al Napoli? In due giorni andiamo in pari!”

Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica, parlando anche del costo del ritiro, che la Regione ha fissato ad 1 milione di euro a favore d ...

