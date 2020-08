Il Sassuolo ferma la Roma: 1-1 per le giallorosse al Ricci (Di domenica 23 agosto 2020) Sassuolo - Finisce 1-1 la sfida d'esordio tra Roma e Sassuolo e le giallorosse per il terzo anno di fila in Serie A non trovano il successo nella prima gara di campionato, anche se nei due tornei ... Leggi su corrieredellosport

SASSUOLO - Finisce 1-1 la sfida d'esordio tra Roma e Sassuolo e le giallorosse per il terzo anno di fila in Serie A non trovano il successo nella prima gara di campionato, anche se nei due tornei prec ...

Serie A Femminile: Sassuolo-Roma 1-1, primo gol per Pirone ma non si va oltre il pareggio

Finisce in pareggio l’esordio stagionale del Sassuolo Femminile, fermato sull’1-1 in casa contro la Roma. La formazione capitolina va in vantaggio dopo 20 minuti con un gran gol di Lazaro, che batte L ...

