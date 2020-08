Il retroscena: Rami alla Reggina, attesa per la risposta. La deadline (Di domenica 23 agosto 2020) Adil Rami e la Reggina: una trattativa nata sottotraccia diverse settimane fa, confermata dallo stesso presidente Luca Gallo. E che per il club amaranto deve avere uno sviluppo, possibilmente positivo, nel giro di quattro o cinque giorni. La proposta è stata fatta, un contratto biennale e lo diciamo a beneficio di chi cerca conferme e se le attribuisce come esclusive, senza un minimo di deontologia professionale. Rami è il rinforzo di spessore per il reparto arretrato, ritroverebbe Menez che ha conosciuto ai tempi del Milan con Pippo Inzaghi in panchina (anche Mastour) e da tempo aveva il desiderio di rientrare in Italia. Ora la Reggina freme per la risposta, ha fiducia ma servono i fatti, nel giro di quattro o cinque giorni. Altrimenti virerà su un altro obiettivo, aspetto oggi ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Rami Il retroscena: Rami alla Reggina, attesa per la risposta. La deadline alfredopedulla.com