Il Psg ko in finale di Champions, a Marsiglia scoppia la festa [VIDEO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Si è conclusa la finale di Champions League, successo per il Bayern Monaco contro il Psg: 0-1 il risultato finale grazie ad un colpo di testa dell’ex Juventus Coman. Grande delusione per la squadra di Tuchel che ha disputato una competizione all’altezza, nell’atto finale sono mancate le individualità, soprattutto in attacco con Neymar e Mbappè. Esiste una grande rivalità con il Marsiglia come riportato da Le Parisien, la prefettura della città aveva emesso una ordinanza: era vietato girare per le strade della città indossando qualunque accessorio del Psg per evitare possibili incidenti. Al fischio finale i tifosi del Marsiglia sono scesi in piazza tra canti e fumogeni per festeggiare il ko del Psg. In ... Leggi su calcioweb.eu

pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - thetrueshade : @Gazzetta_it Giustamente il PSG lo regala alla Juve che ne fa una plusvalenza vendendolo al Bayern. Finale contro i… - SkySport : ??? PSG-BAYERN 0-1 ?? I bavaresi vincono la Champions ? Verratti viene consolato dagli avversari dopo il fischio fina… - MNardas : RT @dan_maze: Quelli che godono perché il PSG ha perso. Quelli che tifavano contro il Lyon. Quelli che esultano per Lille, St-Étienne e Ren… - zazoomblog : Champions League trionfa il Bayern Monaco: Psg battuto in finale - #Champions #League #trionfa #Bayern -